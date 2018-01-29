ماعز وأغنام وقبطان سفينة.. مسألة رياضية "مستحيلة" الحل

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أثارت مسألة رياضية تبدو مستعصية جدلا كبيرا بين مجموعة من الطلاب الصينين، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وفي سؤال طُرح على طلبة الصف الخامس، في مدرسة بـ نانتشونغ في مقاطعة سيشوان، طلب منهم تحديد عمر قائد سفينة ينقل على متنها 26 رأسا من الغنم، و10 من الماعز، حسبما ذكرت تقارير South China Morning Post.

ويمكن لأي عاقل أن ينفي وجود طريقة مجدية للرد على المسألة الرياضية. ولكن هذا لم يمنع الطلاب من محاولة التفكير بأجوبة مقنعة.

وكتب أحد التلاميذ ساخرا: "عمر القبطان 36 عاما. وهو نرجسي، وبالتالي فإن عدد الحيوانات يتناسب مع عمره". كما حاول آخرون استخدام المنطق لحل المسألة، حيث قال أحد الطلاب: "يجب أن يكون عمر القبطان 18 عاما على الأقل، فبموجب القانون، لا يُسمح للقاصر بقيادة السفينة".

وفي الوقت نفسه، أجاب عدد من الطلاب بشكل منطقي، بالقول: "لا يمكننا تحديد عمر القبطان. عدد الغنم والماعز لا علاقة له بعمره".

وواجهت المدرسة الابتدائية انتقادات عدة حول هذا السؤال الغريب. وكتب أحد المعلقين على الإنترنت: "السؤال لا علاقة له بالرياضيات، فهو لا يختبر قدرة الطلاب على فهم المنهاج".

وبهذا الصدد، أوضحت المدرسة أن المسألة الرياضية تهدف إلى اختبار "التفكير الناقد" لدى الطلاب، حيث لا يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة. ويمكن أن تعكس كل إجابة شخصية صاحبها. كما أن السؤال الذي يحمل إجابات مختلفة، يعد جيدا، و"سنواصل طرح مثل هذه الأسئلة في المنهاج الدراسي. ونرحب بتعليقات المتابعين، حتى السلبية منها".