living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماعز وأغنام وقبطان سفينة.. مسألة رياضية "مستحيلة" الحل

29
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثارت مسألة رياضية تبدو مستعصية جدلا كبيرا بين مجموعة من الطلاب الصينين، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وفي سؤال طُرح على طلبة الصف الخامس، في مدرسة بـ نانتشونغ في مقاطعة سيشوان، طلب منهم تحديد عمر قائد سفينة ينقل على متنها 26 رأسا من الغنم، و10 من الماعز، حسبما ذكرت تقارير South China Morning Post.

ويمكن لأي عاقل أن ينفي وجود طريقة مجدية للرد على المسألة الرياضية. ولكن هذا لم يمنع الطلاب من محاولة التفكير بأجوبة مقنعة.

وكتب أحد التلاميذ ساخرا: "عمر القبطان 36 عاما. وهو نرجسي، وبالتالي فإن عدد الحيوانات يتناسب مع عمره". كما حاول آخرون استخدام المنطق لحل المسألة، حيث قال أحد الطلاب: "يجب أن يكون عمر القبطان 18 عاما على الأقل، فبموجب القانون، لا يُسمح للقاصر بقيادة السفينة".
وفي الوقت نفسه، أجاب عدد من الطلاب بشكل منطقي، بالقول: "لا يمكننا تحديد عمر القبطان. عدد الغنم والماعز لا علاقة له بعمره".

وواجهت المدرسة الابتدائية انتقادات عدة حول هذا السؤال الغريب. وكتب أحد المعلقين على الإنترنت: "السؤال لا علاقة له بالرياضيات، فهو لا يختبر قدرة الطلاب على فهم المنهاج".

وبهذا الصدد، أوضحت المدرسة أن المسألة الرياضية تهدف إلى اختبار "التفكير الناقد" لدى الطلاب، حيث لا يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة. ويمكن أن تعكس كل إجابة شخصية صاحبها. كما أن السؤال الذي يحمل إجابات مختلفة، يعد جيدا، و"سنواصل طرح مثل هذه الأسئلة في المنهاج الدراسي. ونرحب بتعليقات المتابعين، حتى السلبية منها".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout