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ريميال نعمة تحط "اسكال "في ابيدجان

28
JANUARY
2018
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وسط تباينات عديدة والكثير من الجدل بين ابناء الجالية اللبنانية في ابيدجان وفي جو مشحون بالتقاطعات وال"مقاطعة " تعيش الزميلة ريميال نعمة المتواجدة حاليا في شاطىء العاج هاجس تنفيذ حلقات خاصة عن الجالية اللبنانية في ابيدجان لبرنامجها "اسكال /لبنان بالدني" هي التي دأبت على سرد قصص هجرة اللبنانيين الى دول الانتشار وحكايا الغربة والشوق للوطن الأم بحس انساني عالي بعيدا" عن النمطية السائدة في البرامج المشابهة عبر المحطات الاخرى في مقاربة موضوع الاغتراب من خلال الاضاءة على الاغتراب اللبناني من خلال "ماله و" رجال اعماله ", في المقابل تحمل الزميلة نعمة خبرة كافية وشغفا واضحا في مقاربة موضوع الاغتراب في برنامجها ورصيدا وافرا جمعته من خلال عملها في جريدة السفير حيث اعدت لسنوات عدد من الملفات الاغترابية عن الانتشار اللبناني وصولا الى برنامجها الحالي عبر محطة الاو. تي. في والذي يقدم مادة جادة حول الاغتراب اللبناني, تعكس حال النضوج الذي وصلت اليه الزميلة ريميال نعمة باحتراف عالي وبمهنية و الأهم بكثير من الشغف بحكايا الاغتراب من خلال رصدها لحياة اللبنانيين في المغتربات على كافة الأصعدة
لا يعتبر البرنامج في اي حال من الاحوال معنيا" بما يدور في العاصمة العاجية(كما تؤكد نعمة ) وان بدت تأثيرات الموقف الذي يتخذه ابناء الجالية اللبنانية من الوزير باسيل ومن محطة الاو تي في واضحة من البعض الا ان الزميلة نعمة تعول على رصيد محترم من المهنية والخبرة في الشأن الاغترابي كما على علاقات طيبة مع عدد من ابناء الجنوب اللبناني هذا الجنوب الذي تنتمي اليه الزميلة نعمة
يذكر ان حلقة جديدة من البرنامج ستطل من خلالها الزميلة نعمة مساء الاثنين 29 كانون الثاني 9.30 تسلط الضوء على الحضور اللبناني في سلطنة عمان هي باكورة حلقات تعدها حول اللبنانيين في دول الخليج وتتضمن الحلقة ريبورتاجات عديدة كما اطلالات خاصة لبعض مسؤولي السلطنة الذين اكدوا على الدور الفعال الذي تلعبه الجالية اللبنانية في نهضة عمان يذكر ان الاطلالة على اللبنانيين في السلطنة مؤلفة من جزئين يعرض الجزء الاول منه هذا الاثنين وسيعاد بثه يوم الثلاثاء في 30 كانون الثاني الساعة م الخامسة صباحا والثالثة والنصف بعد الظهر.
برنامج اسكال/ لبنان بالدني من اعداد وتقديم الزميلة ريميال نعمة واخراج ايلي فواز.

 

 

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