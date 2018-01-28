هيفاء وهبي تفقد سيطرتها بعد أن فقدت شنطة سفرها

A + A -

فقدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ، سيطرتها بعد أن فشلت في العثور علي شنطة سفرها التي فقدت منذ 7 أيام ، وقامت هيفاء بمهاجمة شركة طيران الشرق الأوسط المسؤولة عن ذلك .



وكتبت هيفاء منذ قليل علي حسابها الشخصي بـ"تويتر" :"هاي مش اول مرة شنطة سفري بتضيع مع خطوط طيران الميدل ايست MEA شو هالفوضى فى التعامل مع من يأتمنكم على نفسه صرلنا 7 أيام منسأل وما حدا اتصرف !!



المعروف أن هيفاء فقدت شنطتها أثناء سفرها من لبنان إلي باريس علي متن طيران الشرق الأوسط ، أثناء رحلتها لحضور أسبوع الموضة في باريس.

المصدر : وكالات