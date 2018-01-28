فيديو مدهش.. القفز من سيارة تسبح في الهواء الطلق!

A + A -

قامت مجموعة من هواة رياضة المجازفة، في ولاية أريزونا الأمريكية، بمغامرة خطيرة وفريدة من نوعها، بإسقاط سيارة وعلى متنها 5 أشخاص من طائرة.

وظلت السيارة من طراز "تويوتا كورولا - Toyota Corolla FX" معدلة، تسبح في الهواء الطلق بشكل أفقي نحو 15 ثانية، بعد إسقاطها من الطائرة، قبل أن يقفز منها الأشخاص الخمس بالمظلات، وتنقلب السيارة وتتطاير، وتسقط في صحراء.

وكشف الفريق بأن التحضير لهذه المغامرة استغرق عدة أسابيع من العمل في ولاية تكساس لجعل السيارة آمنة قدر الإمكان قبل نقلها إلى ولاية أريزونا، فقد أجرى تغييرات فيها، مثل إزالة محركها، وتجفيفها من السوائل لجعلها قادرة على الطيران.

وبمجرد حصول أعضاء الفريق على التصاريح اللازمة، أجروا تجربتهم بسلام، ومن ثم أزالوا حطام السيارة من الصحراء.

المصدر: "dailymail"