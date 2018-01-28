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أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن استيائها من شركة “طيران الشرق الأوسط” بعد أن فقدت شنطة سفرها على إحدى رحالتها الجوية.

وبتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أشارت هيفاء وهبي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث ذلك معها على متن “طيران الشرق الأوسط” مؤكدةً أنه مرّ على الحادثة ٧ أيام ولم يفدها أحد بأي جديد حول حقيبتها فكتبت: “هاي مش اول مرة شنطة سفري بتضيع مع خطوط طيران الميدل ايست MEA شو هالفوضى فى التعامل مع من يأتمنكم على نفسه صرلنا 7 أيام منسأل وما حدا اتصرف !!”.