بالصورة - كاظم الساهر يتابع فنانة لبنانية واحدة على "تويتر".. من هي؟!

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لاحظ مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي، ان الفنان العراقي كاظم الساهر، لا يتابع عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، من الفنانات اللبنانيات، إلّا الفنانة نانسي عجرم.

ولا يتابع الساعر الا 12 حساباً، من بينها حساب برنامج "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز" و Mbc، والفنانون صابر الرباعي وشيرين عبد الوهّاب وعاصي الحلاني، والمشتركتان في The Voice ضمن فريقه كريستين سعيد ونجاة رجوي.

يُذكر ان عجرم شاركت متابعيها مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وهي تغنّي مقطعاً من أغنيتها "عم بتعلّق فيك" إلى جانب الساهر، فظهرا بكامل عفويتهما التي اعتاد عليها برنامج "ذا فويس كيدز".