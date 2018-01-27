نهاد طربيه.. رحيل صاحب "بدنا نتجوز على العيد"

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توفي الفنان اللبناني المعروف الفنان نهاد طربيه في العاصمة الفرنسية باريس إثر نوبة قلبية تعرّض لها يوم أمس الجمعة، وفقا لتقارير صحفية السبت.

وقالت شقيقة الراحل اندريه طربيه في حديث صحافي: "فقدنا أغلى ما لدينا، ودعناه في بيروت قبل سفره الى باريس، ولم نعلم أنه الوداع الأخير".

وأضافت أندريه "علمنا بالخبر من المواقع الاخبارية، كان الأمر صادماً، سارعت الى الاتصال بعائلته في باريس، فكان أسوأ خبر تلقيته في حياتي، لم أصدق إذ أنه كان يبدو على ما يرام في لقائنا الأخير ووعدنا أنه سيعود...".

صاحب أغنية "بدنا نتجوز عالعيد"، اشتهر بالعديد من الأغاني مثل "طيب جدا"،"أنا فلاح"، "مشوار الحياة".