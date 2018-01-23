نيكولا معوّض باجرأ تصريح عن باميلا الكيك.. ماذا كشف عن مشاهد القبلات؟!

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قال الممثل نيكولا معوّض إن مسلسل "سابع جار" سيبدأ عرض الجزء الثاني منه مع بداية شهر شباط المقبل على شاشة الـ cbc المصرية، مضيفاً أنه يصوّر حاليًا مسلسل "طلعت روحي" في مصر وهو رومنسي كوميدي من كتابة شيرين بدرالدين ووائل حمدي، إخراج رامي رزقالله، مشيراً الى أن دوره رئيسي فيه بين عنصر الشباب وعبّر عن إعجابه بالنصّ والمسلسل بشكل عام.

ولفت نيكولا الى أن المسلسل لن يعرض خلال شهر رمضان بل سيبدأ عرضه في شهر آذار المقبل على شاشة osn.

وعن اتقانه اللهجة المصرية، اشار الى إنه سعيد بسبب تمكنه من اتقان اللهجة بعد ان تعلمها لدى المدرّب مصطفى سامي، وأضاف انه طوّر نفسه من خلال وجوده في مصر من اجل أن يتقن بشكل كامل اللهجة المصرية.

وأكد نيكولا أنه يقيم حاليا في القاهرة بسبب التصوير ولكنه يحضر الى لبنان بين الفترة والاخرى لأنه يصوّر الجزء الثاني من "الحب الحقيقي" الذي سيعرض في شهر رمضان على LBCI.

وعن وقوفه امام أسماء مصرية كبيرة كالممثل الكبير يحيى الفخراني والممثلة القديرة دلال عبدالعزيز، عبّر نيكولا عن فخره وعن سعادته بالتمثيل الى جانبهما. وذكر الى أنه كان سيلعب دوراً الى جانب الممثل يحيى فخراني في رمضان 2018 ولكن بسبب انشغلاته الفنية لم يتمكن من قبول العرض مما أحزنه.

وعن مسلسل "الحب الحقيقي" اشار نيكولا الى أنه لا يظهر مع باميلا وجوليان (بطلا المسلسل) في المقابلات بسبب وجوده المستمر في مصر. وأشار الى أنه لا يروّج كثيراً لاعماله وهو مقل بالظهور الاعلامي لأنه يركّز على التمثيل ويترك أمر التعليق للصحافة.

وعن اسباب قبوله دور رامي في "الحب الحقيقي" على الرغم من أنه لعب أدواراً أصعب بكثير، اشار نيكولا الى أن دور رامي سيتطور كثيراً في الجزء الثاني. وأشار الى أنه كان يعلم بشخصية رامي في المسلسل وهي شخصية ضعيفة وخجولة. وكشف أن الشخصية في الجزء الثاني ستكون مختلفة تماماً عن الجزء الاول وهذا ما دفعه الى قبول الدور منذ توقيع العقد في البداية.

ورداً على سؤال حول كثرة القبلات في المسلسل فهل هو مع هذا الموضوع؟ اكد نيكولا أنه مع نقل الواقع كما هو ومن الطبيعي ان نرى قبلات بين زوج وزوجته او بين شخصين بعد سنوات من الحب خاصة بين بعضهما والقبلات لم تكن امام حشد من الناس وهي تأتي في سياق الأحداث.

وبعد الصورة التي نشرها على صفحته على انستغرام حيث ظهر وهو يقبل باميلا الكيك وعلق عليها "انت روحي"، أكد نيكولا أن باميلا صديقته فقط وهي بمثابة شقيقته وقد تقربا من بعضهما خلال تصوير العمل.

وفي نهاية المقابلة كشف نيكولا معوض ان اهم احداث الجزء الثاني من "الحب الحقيقي" تكمن في المواجهة التي ستحصل بينه وبين جوليان فرحات.