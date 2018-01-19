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حلقة استثنائية لبرنامج "سطوح بيروت" مع الفرسان الأربعة

19
JANUARY
2018
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#سطوح_بيروت مع داليا داغر هذا الأحد الساعة 8.30 مساء عبر شاشة ال OTV بحلقة استثنائية مع الفرسان الأربعة، نادر خوري، سيمون عبيد، جيلبير جلخ، وإيلي خياط، حيث تقوم داغر معهم بتكريم شخصيات فنية تركت أثرًا كبيرا في المكتبة الموسيقية العريقة، وما زالت اغنياتها تذاع حتى اليوم، مثل صباح، فيروز والأخوين الرحباني، زكي ناصيف، ملحم بركات، ايلي شويري، نصري شمس الدين، وديع الصافي وغيرهم...


ستُقسم الحلقات الإستثنائية الى جزئين أساسيّين وسيغني الفرسان الأربعة كتحية وفاء وتقدير لذكراهم كل الأغاني على قسمين، في الجزء الأول: الأغاني الشعبية المعروفة، وفي الجزء الثاني الأغاني العاطفية والوطنية.


يذكر أن البرنامج يبث الأحد الساعة 8.30 مساء عبر شاشة ال OTV وهو من إعداد جومانا سليمان، رنا أسطيح، انتاج ايليان بطرس، المتابعة الإعلامية كريستين فرح، وإخراج باتريك نعيمه.

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