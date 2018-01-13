بالصورة - هيفاء وهبي على قائمة أجمل ٣٠ إمرأة عبر العصور

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شيماء صافي-

من جديد يتصدر إسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قائمة جمالية عالمية، لتكون هذه المرة على قائمة أجمل ٣٠ إمرأة عبر العصور في استفتاء أجرته مجلة Top Gentlemen الإلكترونية.



وهبي هي النجمة العربية الوحيدة التي إحتلت المرتبة التاسعة عشر بين نجمات عالميات من بينهن ناعومي كامبل، جيجي حديد، أيشواريا راي، بيونسيه وغيرهنّ.



يذكر أن الفنانة اللبنانية فازت بعدة القاب جمالية خلال العام الماضي حيث إختارها موقع Abouther.com النجمة العربيّة الوحيدة على قائمة أجمل 10 نجمات عالميات، كما تصدّرت قائمة أجمل 15 إمرأة عالمية على موقع Wonderslist.