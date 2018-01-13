living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محامي سعيد الماروق يكشف "قصة توقيفه" في براغ.. ويناشد الرئيس عون

13
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 


اصدر مكتب المحامي كامل صفا، وكيل المخرج سعيد الماروق، البيان الاتي:

"دأبت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على نشر خبر توقيف المخرج سعيد الماروق في براغ، بشكل مغاير للحقيقة وقد يسيء الى مسيرته الفنية ونجاحاته. ازاء هذا الواقع، وحرصا على حقوق الموكل، يهمنا ان نوضح ما يلي:

1- بتاريخ 9/1/2018 أوقف المخرج سعيد الماروق من قبل السلطات التشيكية لدى وصوله الى مطار براغ، بموجب مذكرة انتربول صادرة عن دولة الامارات العربية المتحدة بناء على ادعاء قضائي مقدم من المدعوة رباب عطوي، ومعروف ان الأخيرة كانت قد تقدمت بادعاء على الموكل في لبنان وقد صدر قرارا باخلاء سبيله من قبل القضاء اللبناني منذ سنوات وما زالت الدعوى قيد النظر ولم يفصل فيها حتى الآن، وقولها عبر الاعلام بانها كسبت الدعوى، هو قول يعكس تمنياتها وليس الحقيقة، وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء. وعليه لا تجوز ملاحقة الموكل بنفس الفعل اكثر من مرة، وذلك وفقا للقانون، ويصبح توقيف الموكل امرا تعسفيا.

2- ان المخرج سعيد الماروق قد حمل بنجاحاته اسم بلده لبنان وساهم برفعه عاليا عبر انجازاته وابداعاته الفنية ولم تلتقط عدساته الا الصورة المنيرة له، وذلك بشهادة وثقة جمهوره اللبناني والعربي العريض.

3- اننا نناشد الدولة اللبنانية مجتمعة، ونناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعالي وزير الخارجية جبران باسيل ومعالي وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس مؤسسة الانتربول الياس المر للعمل والتحرك سريعا بالطلب الى السلطات التشيكية لاطلاق المخرج سعيد الماروق ووقف الظلم الذي يلحق به.

4- اننا ندعو كافة وسائل الاعلام الى التواصل معنا قبل نشر اي خبر يتعلق بالموكل كي لا يساء الى سمعته عبر نشر اخبار غير دقيقة وحرصا على توخي الدقة، مع الاحتفاظ بحقوق الموكل بالملاحقة القضائية ضد كل من يتعرض لسمعته.

5- كما نتوجه من جمهور المخرج سعيد الماروق بالشكر لتضامنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن وسائل الاعلام التي تقف الى جانبه ومن كل من سأل وأعرب عن مساعدته سيما من محبيه في الوسط الفني".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout