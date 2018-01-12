فيديو يحصد 52 مليون مشاهدة.. وبطله يكشف سرا

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لم يدرك تيم بيسكر أن زلة قدم له قد تجعل منه مشهورا، عندما شاهده 52 مليون شخص حول العالم وهو ينزلق أمام منزله بعد أن اختل توازنة نتيجة الأرض الزلقة من جراء موجة جليد اجتاحت مناطق عدة في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، خرج بيسكر (49 عاما)، الذي يعمل في المبيعات بواشنطن، من منزله يوم الثلاثاء الماضي بعد ذوبان الجليد في الباحة الأمامية لمنزله، لتخونه ثقته عندما وجد الأرض الزلقة تأخذه إلى طرف الشارع.

ولولا أنه ارتطم بصندوق البريد، لوصل به الأمر في منتصف الطريق الذي تمر به السيارات، حسب ما أظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت لاحق وحصد على فيسبوك أكثر من 52 مليون مشاهدة.

وبحسب بيسكر، فإن الأمر قد يحدث يوميا لأناس كثيرين، بل قال إنها ليست المرة الأولى له في الوقوع بمثل هذا الموقف، لكنه تساءل:" لماذا يهتم ملايين الناس بمشاهدة فيديو لشخص ينزلق ويقع أرضا؟".

لكن في مثل هذه الحالة، ربما من المفيد الاستعانة بالمثل الشائع: فتش عن المرأة. فزوجة بيسكر هي ما قامت بنشر الفيديو المضحك على فيسبوك، لينتشر بشكل كبير ويصبح زوجها أضحوكة تثبت أنه عندما يتواجه الإنسان مع الطبيعة، فإن الأخيرة لا يزال لها اليد العليا.