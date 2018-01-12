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توقيف العرض المسرحي لفادي رعيدي نهائياً.. هذا ما فعلته زوجته!

12
JANUARY
2018
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علم موقع “بصراحة” انه واثناء حضور الجمهور للعرض المسرحي الكوميدي الخاص بالفنان فادي رعيدي في فندق “ريجنسي بالاس” وقع اشكال كبير تطور الى اتخاذ ادارة الفندق قراراً بوقف مسرحية “فادي رعيدي شو” نهائياً.

 

وفي التفاصيل فقد قامت الممثلة ريتا شويري زوجة فادي رعيدي بالتهجم على بعض الحضور الذين كانوا جالسين على الطاولة الامامية يتحدثون ويضحكون وطلبت منهم ان يخفضوا اصواتهم. لتعود وتتعرض لهم بكلام غير لائق خاصة ان واحدة من الحضور كانت تصور على “انستاستوري” فقالت زوجة “رعيدي” حرفياً “مش مضطرين نشتغل كل السنة حتى تعملوها ستوري”.

 

وخلال المقطع الاخير من المسرحية توجهت الى الموجودين على الطاولة المذكورة حيث كانت مقدمة البرامج دانييلا رحمة متواجدة وطلبت منهم المغادرة وقالت “مش خرجكن تحضروا “فادي رعيدي شو” انتوا خرجكن تكونوا على الروشة”.

 

ويبدو ان فادي رعيدي قد وافق زوجته على الاساءات التي صدرت منها وكررها من جديد خاصة بحق منطقة الروشة وهذا ما دفع بادارة الفندق الى ايقاف عرض “فادي رعيدي شو” نهائياً لأنها اعتبرت الموضوع فيه اساءة وقد يشكل استفزازاً للبعض. وفي معلومات خاصة بنا علمنا ان فادي رعيدي كان يواجه مشاكل مع ادارة الفندق ويبدو انها انفجرت بينهما ليلة السبت الماضي بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير الحالي.

بصراحة
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