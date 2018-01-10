لمحبي الراحل «نور الشريف» .. تفاصيل حول ديانته واسمه الحقيقي

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في مفاجأة صادمة لمحبي الفنان الراحل “نور الشريف”، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجواز السفر الخاص به والذي أوضح أن أسم الفنان القدير الحقيقي هو نور الشريف جابر محمد وأن اسمه السينمائي لم يكن لقب.

وكان قد خرجت العديد من الشائعات حول الإسم الحقيقي والديانة الخاصة بالنجم الراحل عقب وفاته، إلا أن الصورة الشخصية لجواز السفر الخاص به أكد ونهي كل شئ قد تم تداوله في وقت سابق.

ويذكر أن الفنان نور الشريف توفي عن عمر يناهز التسعة وستون عاما، وذلك بعد أن عانى من المرض منذ فترة كبيرة، وانتهى الأمر به إلى الوفاة والرحيل عن عالمنا تاركا خلفه جميع أعماله الفنية والسينمائية والتي يحبها الكثير من الأشخاص.

المصدر: akhbarak