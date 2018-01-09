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أوبرا وينفري تُنافس ترامب على الرئاسة في 2020

9
JANUARY
2018
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كشف صديقان مقربان من مقدمة البرامج الأميركية العالمية أوبرا وينفري، أنها تفكر «بجدية» في الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في العام 2020، بمواجهة الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب الذي سيسعى للفوز بولاية ثانية.


ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، مساء أمس، هذه المعلومات عن الصديقين، اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما، في أعقاب كلمة وينفري الاستثنائية في حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» الخامس والسبعين، الذي أثار التكهنات عن ترشحها في 2020.


وقالت المصادر، إن بعضاً من المقربين من وينفري يحضوها على الترشح.


وكان مصطلح «الرئيس وينفري» انتشر في عالم السينما بعد أن استلمت أوبرا جائزة «Cecil B. DeMille» في حفل «غولدن غلوب»، مساء الأحد الماضي، وكان احتمال ترشحها محل اهتمام البرامج الصباحية في الولايات المتحدة أمس.


وانهالت التغريدات تحت وسمي «أوبرا وينفري رئيسة» و«أوبرا 2020» بعد انتهاء كلمتها في الحفل، الذي صارت خلاله وينفري أول امرأة من أصل أفريقي تحصل على جائزة (غولدن غلوب) الفخرية عن مجمل أعمالها.


وحظيت الممثلة ومقدمة البرامج والمنتجة التلفزيونية الشهيرة وينفري (63 عاماً) بتكريم وحفاوة كمثال يحتذى به وشخصية نسائية قوية، وألقت كلمة ملهمة دعماً لمن كشفن حوادث التحرش الجنسي داخل هوليوود وخارجها.


وبعد كلمتها، أشعل محبوها وسائل التواصل الاجتماعي داعين إياها إلى تحدي ترامب.


وغرد تشارلز أدلر، مقدم البرامج الحوارية التلفزيونية والحاصل على جائزة «إيمي»: «ثلاثة رؤساء منذ العام 1980 كانت لديهم قدرة كبيرة على التواصل.. ريغان وكلينتون وأوباما. تستطيع أوبرا وينفري أن تكون التالية».

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