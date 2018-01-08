لماذا بكي كاظم الساهر في “ذا فويس”؟

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لا شك بأن من الفنان العراقي وعضو لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids كاظم الساهر صرح دوماً أنه كان يريد مغادرة لجنة التحكيم بسبب تأثره بدموع الاطفال، لكنه عاد وتراجع عن قراره.

من يشاهد حلقات الموسم الثاني من برنامج The Voice Kids يعلم حجم تأثر الساهر بالأطفال والتفاعل معهم، وهذا ما ظهر جلياً عندما بكي الساهر اثناء تقديم الطفلة المشتركة ميريتيا عماد أغنية “أنا بعشق البحر” لنجاة الصغيرة حيث تأثر بصوتها وبكي، من التف لها اللحظات الأخيرة وانتابها حالة من البكاء الشديد من شدة فرحتها.

الساهر انتابته حالة بكاء ثانية في البرنامج وذلك بسبب المتسابق نجم الدين العرابى الذي قدم أغنية “انا وليلى” للساهر نفسه وبرغم من ادائه الجيد للأغنية الا أن الحظ لم يحالفه، فكافأه الساهر وغنا معه أغنية.

المصدر: ElFann