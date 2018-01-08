ليلى عبد اللطيف تفجّرها وتكشف مفاجأة عنها!

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فجرت ليلى عبد اللطيف مفاجأة في برنامج spot on عبر أثير اذاعة صوت لبنان 93.3 مع الاعلامي رالف معتوق، حين أعلنت رغبتها في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة وسألت: هل من مشكلة في ذلك؟ وهل من الضروري أن أكون دكتورة أو مهندسة لأترشح؟ لتضيف: بالطبع أفوز في الانتخابات بفضل محبة الناس لي. وعن الاستحقاق الانتخابي أكدت أنه سيحصل والمنافسة موجودة لكنها تمر بخير.



وعن التوقعات التي أطلقتها للعام الجديد تتمنى ان تتحقق فقط الايجابية منها وبعد غياب عن الشاشة تكشف ان الشارع يطالب بها ورواد مواقع التواصل الايجابي سألوا عنها خصوصا في مرحلة استقالة الرئيس سعد الحريري وقد يعود ذلك الى فقدان الثقة بالسياسيين كما قالت. واشادت بأداء رئيس الجمهورية داعية الى تركه يقوم بما يريد وتحقيق ما يحلم به.