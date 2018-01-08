بعد معاناة مع المرض... وفاة المغنية الفرنسية فرانس غال!

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توفيت المغنية الفرنسية فرانس غال عن 70 عاماً صباح الأحد إثر مضاعفات إصابتها بالسرطان، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسمها لوكالة فرانس برس.

وقالت المتحدثة جنفياف سلامة في بيان "ثمة كلمات نأبى التلفظ بها يوماً. لقد انضمت فرانس غال إلى الجنة البيضاء في السابع من كانون الثاني بعد تحديها منذ عامين بصمت وشموخ مضاعفات إصابتها بالسرطان".

وكانت المغنية صاحبة الشعبية الكبيرة في فرنسا والعالم والمعروفة بأغنيات ناجحة كثيرة بينها "بوبيه دو سير بوبيه دو سون" و"إيل جويه دوبيانو دوبو"، موجودة في المستشفى الأميركي في نويي قرب باريس منذ منتصف الشهر الفائت لإصابتها بالتهاب حاد.

وأصيبت فرانس غال بسرطان الثدي بعد عام على الوفاة المفاجئة لزوجها المغني والمؤلف الموسيقي الفرنسي ميشال بيرجيه عن 44 عاماً سنة 1992 جراء احتشاء في القلب.

وكانت فرانس غال قد انسحبت من الساحة الفنية إثر وفاة ابنتها بولين جراء إصابتها بتليّف كيسي العام 1997، غير أنها خرجت عن صمتها في 2015 إذ شاركت في المسرحية الاستعراضية "ريزيست" التي أعادت تسليط الضوء على الأغنيات الناجحة للثنائي الذي شكلته مع زوجها ميشال بيرجيه.