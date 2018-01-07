حارس شخصي لخاتم باريس هيلتون

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إذا كنت تملك شيئا قيمته مليوني دولار، فهل تعيّن حارسا شخصيا لحمايته في كل الأوقات؟ ذلك ما قامت به النجمة الأميركية باريس هيلتون، وفق ما ذكر موقع "إي أونلاين".

وقال المصدر نفسه إن هيلتون عينت حارسا شخصيا لحماية خاتم خطوبتها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وذكر "إي أونلاين" أن قيمة الخاتم "الثمينة" دفعت النجمة إلى تعيين حارس لحمايته من السرقة أو التلف، حيث يبلغ سعره حوالي مليوني دولار.

ويتميز الخاتم (22 قيراط) بحجم كبير، وهو من الماس، ومن تصميم مصمم مجوهرات المشاهير مايكل غرين.

وقال مايكل غرين "هيلتون اتصلت بي قبل لحظات وقالت لي إن الخاتم أعجبها كثيرا"، مضيفا أنها "سعيدة جدا ومتحمسة".

وكانت المغنية والممثلة الأميركية أعلنت قبل أيام خطوبتها من الممثل كريس زيلكا، حيث نشرت صورا على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، تظهر المفاجأة "الرومانسية" التي أعدها لها صديقها أثناء رحلة تزلج.

المصدر: almustaqbal