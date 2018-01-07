رحيل أيقونة الأغنية الفرنسية فرانس غال

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أعلن في فرنسا صباح الأحد عن وفاة المغنية فرانس غال، إحدى أكثر الفنانين الفرنسيين شعبية، نتيجة مضاعفات ناجمة عن إصابتها بالسرطان.

توفيت المغنية الفرنسية فرانس غال صباح الأحد عن 70 عاما نتيجة مضاعفات، حسبما أعلنت المتحدثة باسمها.

وقالت المتحدثة جنفياف سلامة في بيان "ثمة كلمات نأبى التلفظ بها يوما. لقد انضمت فرانس غال إلى ’الجنة البيضاء‘ في السابع من كانون الثاني/يناير".

وكانت المغنية صاحبة الشعبية الكبيرة في فرنسا والعالم والمعروفة بأغنيات ناجحة كثيرة بينها "بوبيه دو سير بوبيه دو سون" و"إيل جويه دوبيانو دوبو"، موجودة في المستشفى الأمريكي في نويي قرب باريس منذ منتصف الشهر الفائت لإصابتها بالتهاب حاد.

وأصيبت فرانس غال بسرطان الثدي بعد عام على الوفاة المفاجئة لزوجها المغني والمؤلف الموسيقي الفرنسي ميشال بيرجيه عن 44 عاما سنة 1992 جراء احتشاء في القلب.

وكانت فرانس غال قد انسحبت من الساحة الفنية إثر وفاة ابنتها بولين جراء اصابتها بتليف كيسي العام 1997، غير أنها خرجت عن صمتها في 2015 إذ شاركت في المسرحية الاستعراضية "ريزيست" التي أعادت تسليط الضوء على الأغنيات الناجحة للثنائي الذي شكلته مع زوجها ميشال بيرجيه.