الحكم بسجن منتج عربي مشهور لتهديد مصممة ازياء بالقتل

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أدانت محكمة جنح الهرم المصرية بسجن المنتج السينمائي محمد السبكي في قضية تهديد مصممة أزياء بالقتل، وحكمت عليه بالسجن مدة عام وتغريمه 500 جنيه،

وكانت النيابة المصرية أحالت القضية إلى القضاء، بعدما أثبتت في تحقيقاتها أن السبكي كلف سائقه الخاص بمراقبة مصممة الأزياء ريهام عاصم وزوجها، بسبب دعمهما لإحدى الفنانات التي وقعت في خلافات مع السبكي.

وأسندت النيابة في مرافعتها أمام المحكمة تهمة تهديد مصممة الأزياء بالقتل إلى السبكي.

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على سائق المتهم أدهم محمود، فعثرت بحوزته على صور لمصممة الأزياء ورسائل نصية بينه وبين السبكي.

(لها)