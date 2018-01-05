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"ولعت" بين ديما صادق وانطوانيت عقيقي.. وزوج الأخيرة يتدخل!

5
JANUARY
2018
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اتهمت الإعلامية ديما صادق الممثلة أنطونيت عقيقي في تغريدة لها قائلة: "‏نكتة أنطوانيت عقيقي عن العاملات المنزليات مخجلة ومقززة وغاية في العنصرية.. غثيان".
 
وقد اعتبر البعض أن عقيقي بدت عنصرية ومثيرة للجدل بعد إطلاقها نكتة عن "عاملات المنازل" خلال إطلالتها ضمن برنامج "لهون وبس" ليلة رأس السنة. 
 
أما زوج عقيقي الممثل طوني عاد فردّ بقوة على كل من هاجم زوجته وإتهمها بالعنصرية حيث وجّه رسالة عبر حسابه الخاص على "فايسبوك" جاء فيها: "الى كل الاحبّة والاصدقاء كل عام وانتم بالف خير، اما الى السحالي والعظايا والمتزحفطين والزاحفين ومتسوّلي الشهرة على حساب العصاميين والادميين، والى مدّعي الثقافة والمعرفة، اصحاب العقول الجوفاء ان وجدت، الى صيصان الاعلام وجرائه، الى المسؤولين عن النفايات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، الى الطفيليين، الجرابيع.
 
تحذير وتمنّ: تحذير من التعرّض لكرامات الفنانين المحترمين وخصوصا الى ايقونة التلفزيون والمسرح والسينما انطوانيت عقيقي، تحت طائلة الملاحقة القانونية، وتمنٍّ بمناسبة حلول العام الجديد: كل عام وانتم بألف…".
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