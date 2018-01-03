بالصورة - شبيهة نانسي عجرم المحجبة التي صدمت الجمهور بمدى تطابق ملامحهما

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تداول رواد مواقع التواصل صور لفتاة محجبة تشبه الفنانة نانسي عجرم بشكل لا يصدق، حيث إنها تبدو بذات ملامحها إلى حد كبير للغاية.

شبيهة نانسي عجرم أشعلت مواقع التواصل بتطابق ملامحهما بشكل كبير، إلا أن الفرق بينهما أن الفتاة محجبة وحواجبها تبدو أعرض.

إنها فتاة تدعى أميرة النشار تعمل كمهندسية معمارية وعارضة أزياء للمحجبات وأيضا مصممة أزياء ولديها خط إنتاج خاص بها.

ومع تداول صور الفتاة المحجبة ظن الجمهور أن الصور تم تعديلها بالفوتوشوب، وأن الصور تخص نانسي عجرم ولكن تم تركيب حجاب لها، إلا إنه تم نفي الأمر تماماً، حيث أشار البعض إلى أن هذه فتاة حقيقة وهي أميرة النشار.

وبسبب الشبه الكبير بين الفتاة المحجبة أميرة النشار ونانسي عجرم، تساءل البعض هل خضعت للتجميل من أجل تحقيق هذا التطابق في الملامح، أم إنها تشبهها حقاً بشكل طبيعي؟