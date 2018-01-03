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باريس هيلتون تنهي عزوبيتها بعد فضيحة شريط جنسي وفسخ 3 خِطبات وقضاء مدة في السجن

3
JANUARY
2018
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أخيراً، ستدخل إحدى أشهر العزباوات في هوليوود القفص الذهبي، بعد أن استقر قلبها الذي انتقل مراراً في رحلة لم تخلُ من الفضائح، تضمنت تسريباً لشريط جنسي.

فقد أعلنت الأميركية باريس هيلتون، وريثة العائلة المالكة لسلسلة فنادق "هيلتون" الشهيرة، خطبتها للممثل كريس زيلكا، عقب عامين من ارتباطهما بعلاقة عاطفية.

ونشرت هيلتون، (36 عاماً)، الأخبار السعيدة في اليوم الثاني من بداية أول أشهر عام 2018، عبر صورة على الشبكات الاجتماعية، تُظهر أن الممثل انحنى على ركبةٍ واحدة في أثناء رحلةٍ رومانسية إلى مدينة أسبن بولاية كولورادو الأميركية في عطلة نهاية الأسبوع.

وعبَّرت باريس عن سعادتها بقول: "أنا سعيدةٌ للغاية بخِطبتي من حب حياتي وأفضل أصدقائي. لم أشعر من قبل بهذا القدر من السعادة والأمان والحب. إنَّه مناسبٌ جداً لي بكل الطرق، وأظهر لي أنَّ القصص الخيالية موجودة بالفعل!".

وفي الصور التي نشرتها باريس على حسابها بموقع إنستغرام، يمكن رؤية كريس -الممثل الذي أدى دور البطولة في مسلسل The Leftovers وفي فيلم The Amazing Spider-Man- منحنياً على إحدى ركبتيه بمنحدر التزلج الخلاب.

وكانت النجمة الشقراء ترتدي بدلة تزلج متلألئة بالنجوم وقبعة ذات مقدمة لامعة، عندما قدَّم لها الممثل، البالغ من العمر 32 عاماً، خاتماً ألماسياً كمثري الشكل، يبلغ سعره 2 مليون دولار.

وبابتسامةٍ عريضة، لم تستطع الممثلة إخفاء فرحتها بينما كانت تنظر إليه بانبهار.

تحتوي قطعة المجوهرات باهظة الثمن، وفقاً لمجلة People الأميركية، على فص وزنه 20 قيراطاً في الوسط داخل حزام مزدوج من البلاتين، يحوي فصوصاً من الألماس الأصغر حجماً، وزن الواحدة منها 2 قيراط.

صمَّم الصائغ مايكل غرين وفريقه الخاتم في يومين، وهي عملية تستغرق في الطبيعي عدة أسابيع.

أثارت شائعات قبل إعلان الخبر

وقبل أن يُعلن الخبر، أثارت باريس شائعاتٍ عن الخِطبة عندما شُوهِدَت وهي ترتدي الخاتم ذاته في أول يوم من العام الجديد بيدها اليسرى.

وعرضت أيضاً الخاتم الألماسي بفخرٍ في صورة ليلة رأس السنة مع صديقتها العارضة صوفيا ريتشي (19 عاماً).

وقالت لمجلة People: "كان الخاتم رائعاً جداً ومُتلألِئاً. وكنتُ أرتجف عندما ارتديته. إنَّه أجمل خاتم رأيته قط".

وتحدَّث كريس أيضاً إلى المجلة عن حماسته بخطبة باريس، وقال: "أشعر بأنِّي أكثر الرجال حظاً في العالم لأنِّي أتزوج فتاة أحلامي. لا يُمكنني الانتظار لقضاء بقية حياتنا معاً".

كيف بدأت علاقتهما؟ إنَّها قصة طويلة

اِلتقى الاثنان لأول مرة منذ 8 أعوام، في حفل الأوسكار بفندق "شاتو مارمونت"، لكنَّهما لم يبدآ المواعدة حتى عام 2016، وأخيراً أعلنا عن علاقتهما رسمياً على الشبكات الاجتماعية في فبراير/شباط 2017.

ولم تُخفِ باريس التعبير عن سعادتها بخطيبها على الشبكات الاجتماعية.

ففي يوم الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، كتبت إلى جانب صورة بالأبيض والأسود تجمعهما: "لم أكن أعتقد قط أنِّي سأجد شخصاً يُناسبني تماماً. شخصٌ قد يجعلني سعيدةً أكثر مما حلمت به".

وأضافت: "شخصٌ قد يُؤثر في حياتي بعمق ويمنحني سبباً جديداً تماماً للحياة. لكن بعد ذلك وجدتك، وأدركت أنَّ كل شيء توقعت أن تكون عليه لا يُقارن بطبيعتك المذهلة في الحقيقة".


تاريخ من النجاح والفشل

في السنوات الأخيرة، ارتبطت باريس -التي صنعت لنفسها اسماً في عالم تنسيق الموسيقى- بالمليونير توماس غروس، فضلاً عن منسق الموسيقى أفروجاك، وسي واي وايتس أحد مالكي الملاهي الليلية، ونجمي مسلسل The Hills دوغ راينهارت وبرودي جينر، والممثل غاريد ليتو، ومغني الروك بنجي مادن، وآخرين.

وفي عام 2006، أنهت علاقتها المتعثرة مع وريث قطب الشحن اليوناني ستافروس نياركوس.

وقبل ذلك، كانت مخطوبة لوريث آخر في مجال الشحن هو باريس استيس، في الفترة من مايو/أيار 2005 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2005.

وكانت أيضاً مخطوبة للعارض جيسون شو، الذي كان يواعدها من 2002 إلى 2003.

في عام 2004 سرب لها شريط جنسي حمل اسم Night in Paris، توارت بعده عن الأنظار لفترة طويلة نظراُ للإحراج الذي سببته لعائلتها ولدخولها في حالة اكتئاب حسب تقرير لموقع Fox ، لكنها عادت بعد ذلك ونجحت في أن تصبح نجمة من نجمات تلفزيون الواقع تحمل اسم Life with Paris.

عام 2007 قضت الفتاة المدللة 45 يوماً في سجن المقاطعة في لوس أنجلوس لقيادتها سيارتها مخمورة عدة مرات.

ثم نجحت بعد كل هذا في تأسيس سلسلة أعمال تجارية ناجحة منها ماركة ملابس تحمل اسمها، وعطرها الخاص.

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