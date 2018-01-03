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بالفيديو- زوج كارول سماحة يخرج عن صمته فجأة ويتحدث عن انفصالهما.. وهذه نصيحته لها

3
JANUARY
2018
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فاجأ رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مقدم برنامج "مزنوقين فين" الذي يبث عبر أثير إذاعة "إنزجي" بالدخول إلى الأستوديو لتقديم التهنئة بحلول العام الجديد.

 

وأثناء المقابلة العفوية وجّه مصطفى الذي يشغل منصب رئيس شركة "سكاي برودكشن" المالكة للإذاعة رسالة إلى زوجته قال فيها: "ربنا يخليكي ليا ويخليلي البنات أمينة وتالا"، لافتاً إلى أنهما يلتقيان على المستوى الفكري قبل العاطفي ومشيداً بمشاعر زوجته القومية والوطنية وبنشأتها في أسرة مثقفة.

 

كذلك نصحها بعدم الردّ على الشائعات التي انتشرت أخيراً وأشارت إلى انفصالهما وأضاف: "إرمي الشائعات ورا ضهرك عشان بنقعد نضحك في الآخر".

 

كذلك توجه بكلمات عاطفية إلى ابنتيه وقال: "ربنا يخليكم ليا لأنكم أحلى حاجة في الدنيا أصلاً. وبتوحشوني لما بشتغل كتير وما بشوفكوش. بس أنا مقدرس أعيش من غيركم".

 

(لها)

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