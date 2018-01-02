ماغي فرح: تعرّضت للتهديد وحرقت سيارتي!

A + A -

أطلّت الإعلامية القديرة ماغي فرح في آخر حلقة لعام 2017 من برنامج “سهرة عمر” الذي يُعرض عبر شاشة تلفزيون لبنان مساء كل سبت.

في بداية الحلقة الخاصة بعيد رأس السنة، قالت ماغي لمقدّم البرنامج شادي ريشا: “إنّ الإعلام اليوم يتوجه نحو الخفة وعدم المسؤولية والإلتزام بالرسالة الإعلامية التي تريد مصلحة الناس والآمن الإجتماعي وإشاعة السلام والمحبة”.

كما كشفت عن تلقيها لتهددات عدّة بعد توليها منصب مديرة الأخبار في إحدى الإذاعات خلال الحرب الأهلية، وقالت”لأنني إلتزمت بالموضوعية في نقل الخبر، تلقيت تهديدات عدّة بالإضافة إلى حرق سيارتي، ويوماً ما سأنشر كتاباً عن كلّ ما تعرضّت له بالتفصيل”.

وحول تقييمها لمقدّمات نشرات الأخبار اليوم، قالت فرح لشادي ريشا: “بعض الأصوات لا تصلح لتقديم نشرة الأخبار، وعلى سبيل المثال إحدى المذيعات يراها الجمهور فائقة الجمال أما أنا فلا أستطيع سماع صوتها”.