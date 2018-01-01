الزميلة ضياء صارعت المرض بكل قوة ..لتصرعه و تعود إلى "الميادين"!

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حلقة آخر "طبعة اليوم" على الميادين بدت غير اعتيادية، ففيها لن نحلّل مع ضيفنا مستجدات الأحداث ولن نناقش خفايا الصراعات السياسية. اليوم، نتحدث عن صراع يُفرض على صاحبه ولا يختاره.

هي الزميلة العنيدة، التي يعلو صوتها، ينفعل ويعنف في سبيل إثبات صحة رأيها، موارياً خلف حدّته قلباً طيّباً صادقاً لم يبدِ يوماً عكس ما يخفيه.

ببساطة هذه هي ضياء شمس التي تعرفونها من خلال شاشة الميادين، تجلس على الكرسي وتبدأ الحلقة: "السلام عليكم من قناة الميادين وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة من آخر طبعة".

ضياء اليوم صارعت المرض بكل قوة لتصرعه، ولتعود إلى أصدقائها وأحبائها ومتابعيها وطبعاً إلى مياديننا.