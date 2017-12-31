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تامر حسني بموقف محرج ويسعى لحذف هذه الفيديوهات عن مواقع التواصل!

31
DECEMBER
2017
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سيطرت حالة من الغضب على النجم المصري تامر حسني بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر مشاجرات وفوضى في حفلته بالأردن.

ورغم محاولة حسني تجاهل ما تم تداوله بأن حفله غير موفق، ووجه رسائل الشكر والحب لجمهوره بعد الحفل بساعات عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن ما حدث لم يمر مرور الكرام بالنسبة له، حيث سعى لحذف الفيديوهات التي تم نشرها.
وعلمت "لها" أن تامر شدد أيضاً على المنظمين لحفله في دبي الذي يختتم به الساعات الأخيرة من العام الحالي، على أن تكون التجهيزات على أكمل وجه قبل صعوده للمسرح، مع تأمين الحفلة بشكل جيد، حتى لا يتكرر ما حدث في الأردن.

وكان النجم المصري اضطر إلى الأنسحاب من المسرح بسبب تعدي الجماهير الحواجز واشتباكهم مع افراد الأمن في محاولة للوصول إليه على المسرح، وبعد السيطرة على الموقف قام تامر بالعودة إلى المسرح والإعتذار لجمهوره عن استكمال الحفل.

(لها)

 

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