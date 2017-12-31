بالصور - مخرج في محطة عريقة يتجسس على مراهقة بكاميرا خفية!

A + A -

ألقت الشرطة الأميركية القبض على مخرج تلفزيوني يعمل في قناة "CNBC" الأميركية، بتهم التلصص واختراق خصوصية مراهقة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن دان سويتزن ( 44 عاماً) خبّأ كاميرا خفية داخل علبة محارم في منزله، ليتلصص على مربية أطفال مراهقة أثناء وجودها داخل الحمام.

واكتشفت المربية الكاميرا بمحض الصدفة، حين دعت إحدى صديقاتها إلى المنزل، التي بدورها لاحظت وجود الكاميرا عن طريق الصدفة.

وجاء في الدعوى المقامة ضد المخرج: "قام دان سويتزن بتركيب جهاز تسجيل فيديو عمداً داخل علبة محارم في حمام بيته ليسجل كيف كانت الفتاة تخلع ملابسها وترتديها... وقام بتعدٍ فاضح على خصوصيتها".

(لها)