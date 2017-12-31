بالصورة - زين الدين زيدان يضع ميريام فارس في موقف محرج جداً!

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وضع نجم كرة القدم الفرنسي من أصول جزائرية زين الدين زيدان الفنّانة اللبنانية ميريام فارس، في موقف محرج جداً.

ونشر مدرب نادي "ريال مدريد" الإسباني في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" صورة جمعته بـ"ملكة المسرح"، معلقاً عليها بالقول: "الليلة الماضية مع معجبة..."، من دون ذكر اسمها.

وكان فارس شاركت جمهورها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي الصورة عينها، الى جانب صور أخرى مع نجوم كرة القدم كفرانشيسكو توتي، والذين حضرواً الى Globe Soccer awards حيث حلّت المطربة اللبنانية ضيفة شرف على الحدث العالمي الذي يقام في دبي ويكرّم أهم لاعبي كرة القدم حول العالم.

(لها)