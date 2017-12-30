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أفضل طريقة لاختيار عطرك المناسب بحسب نوع بشرتك...

30
DECEMBER
2017
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لها -

تختارين عطرك عادة بحسب الرائحة التي تحبين أو الماركة التي تفضلين. لكن حان الوقت لتتبعي من الآن وصاعداً الطريقة الصحيحة.

لا تتردّدي في اختيار العطر بحسب نوع بشرتك. فقد تتفاعل رائحته مع البشرة الجافة أو العادية بطريقة مختلفة عن تفاعلها مع البشرة الدهنية. ولهذا تلاحظين اختلاف رائحة العطر نفسه بين امرأة وأخرى.

 

البشرة الدهنية

تعرفين جيداً أن البشرة الدهنية تفرز الزهم. وهو يتفاعل مع العطر ويؤدي إلى تكثّف رائحته ويساعد على ثباتها. فإذا كنت صاحبة بشرة دهنية اختاري عطراً يحتوي على نفحات الورود والمسك واللمسات المنعشة والخفيفة.

أضيفي مثلاً إلى مجموعتك عطر Goldea, The Roman Night الجديد من "بولغاري" Bulgari.

فهو يضفي على إطلالتك الجميلة فخامة أريج المسك الزهري الذي ينتمي إلى عائلة "تشايبر"Chypre العطرية.

ومعه ستصبحين ملكة المناسبات المسائية تماماً مثل عارضة الأزياء الشهيرة بيللا حديد التي اختارتها الدار كملهمة لهذا العطر.

وبقطرة واحدة من القارورة المزينة بأفعى Serpenti الرمزية وذات الغطاء الشفاف المحدد بالأسود ستنتقلين إلى أضواء روما الرائعة وقت المساء وتشعرين ببعدك الأنثوي أكثر فأكثر.

 

البشرة الجافة

إذا كانت بشرتك جافة فهذا يعني أنها لا تحتفظ برائحة العطر لمدة طويلة. والحل في أن تختاري عطراً بتركيبة أساسية زيتية أو أن تضعي لمسة من كريم مرطب على منطقة تطبيقه.

أما خيارك المثالي فهو أن تسيري على خطى بيلا حديد، أن ترصّعي ليلك المخملي بجوهرة جديدة من "بولغاري" Bulgari وتلوّني سواده بلمسات عطرهاGoldea, The Roman Night.

فهو يفتتح سحره بنوتات التوت الأحمر والفوانيا السوداء الآسرة ثمّ يلفّ إطلالتك بعبق زهور الياسمين وعصارة المسك الرومي. وأخيراً يمنح أنوثتك جاذبية المسك الأسود والباتشولي والعشب الهندي.

وانتبهي! أياً يكن نوع بشرتك، انتظري بضع دقائق ليبلغ عطرك قاعدته ويوقّع جمالك بجاذبيته لوقت طويل.

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