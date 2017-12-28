أي برج سيدخل القفص الذهبي في 2018؟

A + A -

هل برجك منها؟

شاشة نيوز - وكالات - سيناريوهات مختلفة لنهاية سعيدة، فهل سيكون نصيبك هذه النهاية السعيدة في العام 2018 وفق الابراج؟

- الحمل: برج الحمل من الأبراج التي من المرجح انها لن تدخل القفص الذهبي في العام 2018. ورغم انه قد لا يكون هناك زواج سيكون هناك الكثير من الحب والقليل من خيبات الامل. الحمل سيجد نفسه يميل نحو إمضاء الوقت مع الاهل والأصدقاء اكثر من اي عام مضى ولذلك فهو لن يشغل باله كثيراً بالزواج. وفي الواقع هذا ليس بقرار سيء لان حركة الكواكب خلال العام الجديد لن تكون لصالح الارتباط.. قد يصل الحمل في علاقته لمرحلة الحديث عن الزواج، ولكن كوكب الزهرة سيحول الصورة الوردية الى ما غير جميل والخلافات الحادة ستفرض نفسها.

- الثور: رغم أن عامه سيكون هادئاً بشكل عام ولكن حين يتعلق الامر بالزواج فسنشهد على صراع الانا بينه وبين الشريك وهذا ما سيجمد اي إرتباط جدي. وفق الابراج حركة الكواكب لن تكون في صالح الارتباط ولكن في حال كانت نسبة التوافق بين الشريكين مرتفعة جداً فحينها لن يتأثرا كثيراً بحركتها. ولكن بشكل عام هناك فرصة كبيرة لزواج الثور في العام 2018.

- الجوزاء: 2018 هو عام الرومانسية للجوزاء. ولكن مشكلة الجوزاء هذا العام هو انه سيتأرجح بين امرين فهل هو يريد الحب من اجل متعة الحب أم من اجل الزواج ؟. سيمر بفترات يشعر فيها بانه يريد وبكل قواه الارتباط والانجاب ثم سيتراجع ويكتفي بالرومانسية الخفيفة. وعليه فان فرص الدخول في القفص الذهبي منخفضة جداً للجوزاء لانه ما زال يحاول حسم ما الذي يريده. ولكن ان تمكن هذا البرج من حسم قراره فلا شيء يقف عائقاً بينه وبين الزواج.. تردده هو العائق لا اكثر.

- السرطان: الغالبية التي تنتمي لبرج السرطان لعلها متزوجة، فحركة الكواكب ومنذ العام 2015 تعزز فرص هذا البرج بالزواج. التأثير نفسه سيستمر ولكن حتى منتصف العام فقط. لذلك فان فرص السرطان بالزواج مرتفعة جداً في الاشهر الستة الاولى من العام ثم ستصبح اقل مع النصف الثاني من العام.

- الأسد: رغم ان الحب أصبح مستقراً وبشكل كبير خلال السنوات الماضية في حياة الاسد ولكن ذلك لم يقربه من مبدأ الإرتباط الجدي. الاسد من الابراج التي تعشق العلاقات السريعة والعابرة وهذا ليس بالامر الجيد حين يتعلق بالزواج. ولكن هناك بصيص امل، الاسد الذي يسعى لعلاقة جدية سيدخل القفص الذهبي خلال الاشهر الاولى من العام الجديد.

- العذراء: العذراء للناحية العاطفية يمر بفترة تمرد الى حد ما، فهو عاشق لحريته وإستقلاليته اكثر من المعتاد. الزواج مع هذه العقلية صعب أن يتحقق ولكن ان تمكن البرج هذا من العثور على شخص يمكنه منحه المساحة التي يحتاج اليها فالزواج سيحدث. فرص العذراء بدخول القفص الذهبي معتدلة لان الامر يرتبط بالبرج وبمدى استعداده لتنازله عن حريته وبالشريك.

- الميزان: فرص زواج الميزان في العام 2018 متدنية جداً، فحركة الكواكب ليست لصالحه على الإطلاق في النصف الاول من العام. ولكن الثبات هذا سينقلب رأساً على عقب مع النصف الاخير من العام وفرص الزواج سترتفع بشكل هائل.

- العقرب: العقرب لن يدخل القفص الذهبي، فالاعزب سيبقى أعزباً. ولكن المشكلة مع حركة الكواكب هي انها ستضع العلاقات موضع اختبار. لذلك على العقرب ان يكون حذراً في علاقته الحالية كي لا يخسرها. فان لم يكن مصيرها الزواج هذا العام لا داع لان يكون مصيرها الفشل.

القوس: القوس سيختبر علاقة حب جدية وستكون التجربة جديدة وممتعة ولكن ذلك لن يؤدي الى الزواج. ومع نهاية العام الفرص سترتفع، الابراج تنصح القوس بالصبر، لان عدم الزواج هذا العام يرتبط بحركة كواكب لا تصب في مصلحته وبالتالي عدم دخول القفص الذهبي افضل باشواط من الدخول اليه ثم الخروج منه سريعاً.

الجدي: الحب في حياة الجدي كان قوياً منذ عامين والعام الحالي سيكون عام البحث عما هو جدي وعملي. وعليه فان حظوظ الجدي بالزواج مرتفعة للغاية والتحدي الوحيد الذي قد يواجهه هذا البرج هو التوفيق بين عمله وحياته الزوجية.

الدلو: حياة الدلو العاطفية لم تكن مستقرة خلال السنوات الماضية. حظوظ الدلو بالزواج متقلبة فهي ترتفع في فترات معينة ثم تنخفض والسبب هو حالة اللاستقرار العاطفية. بشكل عام حركة الكواكب لا تؤثر بشكل سلبي كبير على فرص الدلو، المشكلة هي الفوضى العارمة التي يعيشها في علاقته.

الحوت: عام سعيد للغاية للحوت سواء للحب أو الزواج. فرص الدخول في القفص الذهبي مرتفعة شرط أن يقرر الحوت بانه يريد الانتقال من حالة العشق الدائمة والمتكررة في علاقات مختلفة الى الالتزام بعلاقة واحدة. دخول الحوت القفص الذهبي مرتبط بما يقرره لانه فرصه مرتفعة وكل ما عليه فعله هو تحديد ما الذي يريده.