عبدالله بالخير يعترف: تزوجت هيفا وهبي ولهذا السبب انفصلنا!

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اعترف النجم الخليجي عبدالله بالخير خلال لقاء مع "الامارات نيوز" أنه سبق وحقق حلمه الذي لطالما تحدث عنه وتزوج بالفنانة هيفا وهبي، إلا انهما انفصلا، موضحاً أن "جمالها طاغي وتغرد دائماً ولا تستطيع أن تحصرها في قفص الزواج، لذلك لم تستمر تجاربها في الزواج"، ليكشف بعدها أن الأمر مجرد دعابة جميلة ليتها استمرت".

وأعرب الفنان الكبير عبد الله بالخير عن سعادته لحضور عرض الأزياء المحتشمات في دبي، قائلاً: "أما بالنسبة للحب لا يجب أن يتوقف على الملابس بل يتوقف على الشخص نفسه، فالحب إذا دخل على أي فتاة يجعلها جميلة".

(لها)