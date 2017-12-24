فضيحة جنسية تهز مسابقة ملكة جمال أميركا

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قدّم الرئيس التنفيذي للمؤسسة القيمة على تنظيم مسابقة ملكة جمال أميركا استقالته السبت بعد اتهامه بتوجيه رسائل مهينة تحوي مضامين جنسية الطابع لبعض الفائزات باللقب.

وقال دان مييرز رئيس المنظمة بالإنابة في بيان إن "مجلس إدارة مؤسسة )ميس أميركا اورغانايزيشن( قبل استقالة" سام هاسكل الذي كانت مهامه قد عُلّقت مساء الجمعة.

وكانت مواقع إخبارية قد كشفت الخميس أن سام هاسكل، وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة " ميس أميركا أورغانايزيشن"، بعث برسائل إلكترونية عدة خصوصا للفائزة باللقب سنة 2013 مالوري هاغان سخر فيها من الزيادة في وزنها وانتقد حياتها الجنسية قائلا إنها امرأة سهلة المنال.

وبعثت 49 فائزة سابقة بلقب ملكة جمال أميركا، بينهن الفائزة لسنة 2017 سافي شيلدز، برسالة إلى المؤسسة الجمعة أبدين فيها شعورهن "بالانزعاج والحزن الشديدين" وطالبن بتنحية سام هاسكل فورا.