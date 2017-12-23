مي حريري تعلن عن حفلها ليلة رأس السنة.. ولكن إليكم المفاجأة الصادمة!

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أعلنت الفنانة مي حريري عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن حفلها في لندن الذي ستحييه ليلة رأس السنة في فندق الدورشستر، وفي التفاصيل أرفقت مي رقم الهاتف، وعنوان الفندق،كي يتمكن جمهورها من الحجز. إلا أن الفندق اللندني الشهير رد على منشور مي من خلال الحساب الرسمي نافياً أن يكون له اي صلة بهذا الحفل.

وجاء في الرد "السيّدة حريري، الرجاء التواصل مع فريق الحفلات الخاصّ بنا فيما يتعلّق بمحتوى الإعلان المنشور، حيث أنّه لا تفاصيل لدينا بخصوص هذا الحفل الذي سيُقام في الفندق".

وبعد نشر الرد قامت مي بحذف التغريدة.