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«إيمينيم»: ترامب غسل أدمغة الناس

22
DECEMBER
2017
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يواصل الرابر الأميركي الشهير «إيمينيم» (الصورة) هجومه على رئيس بلاده دونالد ترامب. في مقابلة جديدة أجراها معه ديفيد مارشيز من Vulture، قال الفنان البالغ 45 عاماً: «أشعر بالارتباك بمجرّد التفكير فيه... إلى هذه الدرجة يُغضبني!»، مضيفاً: «يجعل دمي يغلي... أريد بلدنا أن يكون عظيماً أيضاً، وأريده أن يصبح أفضل ما يمكن، لكنّ هذا لن يحصل وهو (ترامب) في موقع المسؤولية».

وأوضح «إيمينيم» أنّه في البداية اعتقد بأنّ الملياردير الأميركي سيكون «صوتاً جديداً في السياسة الأميركية، إلا أنّ رأيي تغيّر بعد خطابه الشهير الذي وصف فيه المهاجرين المكسيكيين بالمجرمين والمغتصبين»، وأشار إلى أنّ «ما يفعله في وضع الناس في مواجهة بعضهم البعض مخيف جداً. إنتخابه شكّل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لي... الأشخاص الذين اختاروه هم في آخر سلّم أولوياته، وهم لا يدركون هذا... لقد غسل أدمغة الناس».
في سياق آخر، كشف «إيمينيم» في المقابلة نفسها أنّه يعتبر أنّ مستوى ألبومه الرابع Encore «متوسّط»، مؤكداً أنّه وصل إلى «ذروة إبداعي» في ألبومه الثاني The Slim Shady LP، كما أنّه يحاول دائماً «بلوغ ما حققته في ثالث ألبوم لي The Marshall Mathers... لقد كان الأفضل... الشغف موجود لكنّني لم أعد أشعر بالغضب نفسه الذي يدفعني إلى إنجاز هكذا أعمال، إلا إذا تعلّق الأمر بدونالد ترامب».

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