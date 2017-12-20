ميريام فارس تكشف أمراً خطيراً لجمهورها

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بعد أن تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لوعكة صحية مؤخراً قبل أسابيع قليلة جعلتها تعتذر عن العديد من الأرتباطات الفنية بسبب كسر ساقها فقد عادت ميريام من جديد لتكشف للجمهور عن أمر صادم عن أزمتها الصحية حيث أوضحت أنه لم يكن كسر فقط.

وكانت قد أطلت ميريام فارس على جمهورها من خلال برنامج The insider بالعربي المذاع على فضائية دبي، حيث التقى بها فريق البرنامج أثناء مشاركتها في مهرجان العين، وكشفت ميريام لجمهورها من خلال استضافتها في إحدى فقرات البرنامج أنها قد خضعت لجراحة دقيقة وعاجلة فور إصابتها في قدمها وأشارت إلى أن العملية كانت صعبة للغاية ولكنها نجحت واصبحت في صحية جيدة حالياً.

جدير بالذكر أن ميريام فارس ستطل على جمهورها ليلة رأس السنة في فندق أنتركونتنتال بالأردن في حفل غنائي ضخم في اطار الاحتفالات بالعام الجديد، فيما تعمل ميريام فارس على ألبومها الجديد استعداداً لطرحه خلال العام المقبل في 2018.

المصدر: ليالينا