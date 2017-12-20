بالصورة - وسام صبّاغ يتعرّض لحادث.. ويدخل المستشفى!

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تعرّض الممثل وسام صباغ الى إصابة في يده اليمنى أثناء تصوير أحد مشاهده في فيلم "كذبة بيضا"، حيث إصطدم في باب زجاجي أثناء تصويره في نادٍ رياضي.

وفي التفاصيل، انه وخلال التمرينات كان الباب الزجاجي مفتوحاً، إلا أن أحدهم أغلقه أثناء بدء مشهده الفعلي ليصطدم به وسام فيقع عليه ويصاب بيده، إضافة لعدّة خدوش في جسده بسبب الحادث الذي تعرض له.

الممثل وسام صباغ، يحتاج حالياً الى فترة من الراحة، ليعود بعدها الى نشاطاته الفنية وتصوير مشاهده في فيلم "كذبة بيضا"، من بطولة طوني عيسى وجيسي عبدو وإنتاج إيغل فيلمز