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نجم شهير يودع جمهوره بفيديو.. وينتحر

19
DECEMBER
2017
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ودع نجم بوب كوري جنوبي ذائع الصيت جمهوره بفيديو ورسالة أخيرة قبل أن ينتحر مسببا حالة صدمة في أوساط محبيه من العالم أجمع.
 
وقد عثر الاثنين على كيم جونغ-هيون (27 عاما) المغني في فرقة "شايني" الشبابية جثة هامدة في غرفة فندق في سول وأكدت الشرطة أنه أقدم على الانتحار.
 
وقد نشرت صديقته الفنانة ناين 9 رسالة وداع تركها المغني موضحة أنه طلب منها القيام بذلك في حال وفاته.
 
وجاء في هذه الرسالة "أنا محطم من الداخل. وراح الاكتئاب ينخرني إلى أن قضى عليّ بالكامل"، وأقر الفنان بأنه عجز عن "التغلب على الاكتئاب"، مشيرا إلى أنه شعر "بوحدة شديدة".
 
وخطت فرقة "شايني" خطواتها الأولى في العام 2008، وباتت أحد محركات "الموجة الكورية"، التي ذاع بفضلها صيت ثقافة البوب الكورية الجنوبية في آسيا والعالم.
 
 وتعد الفرقة المعروفة بأغانيها المفعمة بالحيوية ورقصاتها المتقنة من أشهر فرق الكاي بوب في العالم ولها 5 ألبومات حققت نجاحا كبيرا في كوريا الجنوبية وفي الخارج أيضا.
 
وأوضح وكيل أعمال الفرقة أن مراسم التشييع ستقام، الخميس، وقد ألغى فنانون عدة لموسيقى كاي بوب عروضهم حدادا على وفاة زميلهم، وغصت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل عزاء.
 
وتسجل كوريا الجنوبية إحدى أعلى نسب الانتحار في العالم، وغالبا ما تتصدر حوادث انتحار شخصيات عامة العناوين الأولى في أخبار البلاد.
 
ويتعرض فنانو الكاي بوب لضغوط كبيرة ويعملون في أجواء تنافسية جدا ويتدخل وكلاء أعمالهم في أدق تفاصيل حياتهم الخاصة.
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