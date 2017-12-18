بسبب "قطة".. طائرة سعودية تهبط اضطراريا بمطار القاهرة

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تفاجأ طاقم طائرة سعودية كانت في طريقها إلى ألمانيا، بوجود قطة داخل مقصورة القيادة، مما أدى إلى الهبوط اضطراريًا بـمطار القاهرة الدولي.

وأكدت مصادر ملاحية، أن سلطات المطار، تلقت إخطارًا من طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، رقم(120)، بطلب من قائد الطائرة للهبوط، اضطراريًا بالمطار، لإخراج قطة ظهرت داخل مقصورة القيادة.

وأضافت المصادر أن الطائرة هبطت، وتم استدعاء رجال الحماية المدنية، ورجال الحجر البيطري، لإخراج القطة التى لم تكن خاصة بأي من ركاب الطائرة، مشيرًة إلى أن الطائرة استكملت رحلتها فور إخراج القطة.

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