بالصور - اليسا تتحدث للمرة الأولى عن خيانة الرجل... ماذا حصل؟

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أثارت تغريدة للنجمة اللبنانية اليسا جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، جاءت فيها على ذكر الخيانة.

ونشرت اليسا عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" احدى المقولات باللغة الانكليزية: "إذا سرقت امرأة أخرى رجلك، فلا يوجد انتقام افضل من تركها تحتفظ به، الرجال الحقيقيون لا يُسرَقون".

وتحدثت اليسا اخيرا في برنامج "عرب وود" عن شائعات استعدادها للزواج قريباَ، قائلةً لجمهورها: "ممكن متشوفنيش بالفستان الأبيض لأني سعيدة دون زواج، وبعيش حياتي وحاسة بالاستقلالية وبثبت نفسي في شغلي، بس أكيد لو حسيت إن الزواج هيسعدني هتزوج".

(لها)