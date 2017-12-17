بالفيديو: عمرو أديب يكشف كواليس اتفاقه مع رامز جلال .. والمقابل 100 ألف دولار

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كشف الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة السبت من برنامج "كل يوم" عن تفاصيل اتفاقه مع الفنان رامز جلال على الظهور ببرنامج المقالب الذي يقدمه في رمضان المقبل مقابل الحصول على مبلغ 100 ألف دولار، حتى يتبرع بهذا المبلغ لصالح إحدى المستشفيات.

وأضاف أديب قائلاً : أنا مستغرب لعدم استضافة رامز لي في برنامجه طيلة السنوات الماضية، رغم أنني أجيد تمثيل الخوف، والظهور و كأني لا أعلم شيء مسبقاً، وعرضت عليه التواجد معه مقابل 100 الف دولار سأتبرع بها لمستشفى أطفال أبو الريش. وأكد أنه لن يقوم بضرب رامز في الحلقة، ولكن سيكتفي باللوم والحزن فقط من جراء المقلب، و في نهاية حديثه عن رامز وأضاف: أقول لكم أعزائي المشاهدين هذا الكلام لأشهدكم عليه، ولو ظهرت مع رامز ببرنامجه سيكون من أجل الخير ومستشفى الأطفال فقط، مشيراً إلى أنه لا يقصد الإيحاء بأن البرنامج مفبرك، ولكن يوضح الأمر مبكراً للجمهور.

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