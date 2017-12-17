يوسف الخال ترك مسرحه وقصر المؤتمرات غصّ بالدّموع

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لم يكن عرض مسرحية “حركة 6 أيار” ليوم 16 كانون الأوّل الحالي عادياً بالنسبة للنجم اللبناني يوسف الخال.

في الصفوف الأمامية من مسرح “قصر المؤتمرات” في منطقة ضبية اللبنانية جلست الأديبة والفنانة التشكيلية مها بيرقدار الخال تنتظر إطلالة ابنها على جمهوره الذي حضر من كل المناطق اللبنانية لمشاهدته في واحداً من أضخم العروض المسرحية الغنائية.

يوسف الخال ترك المسرح واتجه بسرعة إلى مكان جلوس والدته، ركع أمامها وقبّل يدها حبّاً وتقديراً في لحظة مؤثرة جداً لم يتمكن أي من الحضور أن يلتقط دموعه أمامها.

خطوة يوسف الخال هذه لا تعتبر جديدة عليه، فهو يُعرف بمدى تعلّقه بعائلته وإحترامه لوالدته القديرة ووالده الراحل، الشاعر الكبير يوسف الخال وهو ما قد بات نادراً في أيامنا هذه، وأجمع عليه جمهور عرض مساء السبت الماضي.

نفيد بالذكر أن مسرحية “حركة 6 أيار” هي لفريد وماهر الصبّاغ ويشارك في بطولتها إلى جانب يوسف الخال عدد كبير من الممثلين ومنهم كارين رميا، طوني مهنّا، بياريت القطريب، زاهر قيس، رفيق فخري، الان العيلي وسبع البعقليني.

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