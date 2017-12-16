هذه هي الأبراج الثرثارة .. ستفضحك مهما قلت لها!

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ماذا لو قلنا لكِ أن الأبراج قد تساعدكِ على كشف حقيقة الأشخاص مهما حاولوا إخفاءها؟ تعرفي إلى الأبراج "الثرثارة" التي ينصح بالإمتناع عن إفشاء أي سرّ لها، كونها غير قادرة إجمالاً على كبته:



برج الحمل: لا يخفى على أحد أنّ مولود هذا البرج إنفعالي ولا يستطيع السيطرة على ردّة فعله. لذلك، فمن المحتمل أنّ يذهب ويفشي سركّ في أي لحظة قد يغضب فيها منكِ، حتى ولو كان سبب الشجار بسيطاً للغاية، رغم حسن نياته تجاهكِ.



برج الجوزاء: الإستحواذ على إعجاب الآخرين أمر مهمّ جداً بالنسبة لمولود هذا البرج، لذلك قد يلجأ إلى الثرثرة في محاولة لإرضائهم، حتّى ولو عنى الأمر التخلي عن كتم بعض الأسرار.



برج العذراء: وسواس مولود هذا البرج بإتقان مختلف الأصعدة في حياته قد يدفعه إلى الحكم عليكِ إن أخفقت في مكان ما حتّى لو لجأت إليه لطلب المساعدة. وإن طلبت منه إبقاء الأمر سراً، لن يتردد أحياناً في مناقشة ما حدث لكِ مع الآخرين بهدف تحليل الموقف وإظهر أنّه دائماً على حقّ ويعرف ما يفعله على عكسكِ.



برج العقرب: رغم ميل مولود هذا البرج إلى الإخلاص وكتم الأسرار، إلّا أنّه في طبيعته ينجرّ أحياناً وراء حبّ السيطرة على الأشخاص المقربين منه. لذلك، من المحتمل أن يبتزّكِ ويهددكِ بفضح أسراركِ إن لم تقومي بأمور محددة، وبالشكل الذي يلائمه.



برج القوس: لا يقصد مولود هذا البرج أذية أصدقائه بأي شكل من الأشكال، ولكنه عفوي للغاية ولا يفكرّ بتداعيات أفعاله، فيفشي بعض التفاصيل، في معظم الأحيان عن طريق الخطأ، دون أن يدرك ما فعله.



برج الدلو: لدى مولود هذا البرج مشكلة في الإنصات للآخرين، فإن أخبرته بسر ما وطلبتِ منه عدم إخبار أحد، هناك إحتمال كبير ألّا يكون مركّزاً ومصغياً لكِ في النصف الآخر من الجملة، ليشارك المعلومة لاحقاً التي أخبرتها للتو بدون أي تحفظ. كذلك، يمتلك مولود الدلو طموحات كبيرة يفعل المستحيل لتحقيقها، حتّى ولو عنى الأمر فضح أسرار الأشخاص المقربين منه للحصول على مراده.



تجدر الإشارة أنّ لكلّ قاعدة إستثناء في هذا الخصوص، علماً بأنّ بناء الثقة يجب أن يتخّذ الكثير من الوقت بين الأصدقاء، وعليكِ التريث في شتى الأحوال والتأكدّ من طباع ومصداقية الآخر قبل إخباره بأي تفصيل خاصّ عن حياتكِ.