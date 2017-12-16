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خاص - كريستينا صوايا: إنتقاد "لوكا بيتش" دليل على نجاحه وأنا أفتخر به، ورحيل والدي أثر بي كثيراً!

16
DECEMBER
2017
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ندى عماد خليل -
 
الممثلة والمغنية ومقدمة البرامج كريستينا صوايا إنسانة مفعمة بالحياة تأسرك بابتسامتها الجميلة عندما تتحدث اليها، وفي الوقت نفسه تحمر خجلاً أمام أي إطراء يوجه لها، وإن دل هذا الامر على شيء فهو يدل على تواضع كبير ويُظهر كم أنها متصالحة إنسانة مع نفسها!
 
 
■  بداية أخبريني عن فيلم "ملا علقة" وعن دورك فيه...
- الفيلم من إخراج بودي صفير وكتابته وأحمد عبد الجواد، وتمثيل كارلوس عازار وجاد بو كرم ووسام صليبا وتاتيانا مرعب وشيرين وإنتاج شركة phenomenon production-جان قاعي، أؤدي فيه دور فنانة، ونضيء من خلاله على ناحية موجودة أساساً في حياتي وهي الناحية الفنية، وفي أخره أغني أغنيتي الجديدة التي سبق وأطلقتها في الحلقة الأخيرة من الموسم الاول من برنامجي "لوكا بيتش". وهناك فيلم أخر أحل فيه كضيفة من إنتاج nm production  نديم مهنا وإخراجه وأؤدي فيه دور صاحبة صيدلية وسيتم إطلاق الفيلمين في شهر شباط من العام 2018.
 
 
■  برنامجك "لوكا بيتش" إنتقد بشكل كبير خصوصاً من ناحية "العري" الذي فيه والالعاب، هل أزعجك ذلك وكيف تواجهين الانتقادات؟...
- ربما لأنه صوِّر على البحر والجمهور ليس معتاداً على مشاهدة البحر على التلفزيون،ولكن لا يمكن الكلام عن العري، فالبرنامج لم يصوَّر في استديو و"المايو" هو اللباس الرسمي للبحر،أما بالنسبة الى الالعاب فهي لم تكن مسؤوليتي ومنها ما كانت العاب للتسلية وأخرى رياضية والهدف منها كان الترفيه، وكل شخص يتقبل أي أمر بطريقة مختلفة عما يتقبله أخر، بمعنى أن البعض قد يعتبر أن الالعاب عادية في حين يعبرها البعض الاخر مستفزة. بالنتيجة لا احد يستطيع أن يرضي الجميع وليس هناك من شيء كامل في الحياة، التحدي كان ان البرنامج جديد من نوعه و"مركب" في لبنان وليس مأخوذاً عن فورمات أجنبية،وبالنسبة إلي أنا فخورة به واعتبره بمثابة ولد من أولادي. أما بالنسبة إلى ألانتقادات فأنا أتقبلها بروح رياضية شرط أن تكون بناءة، وما قيل حول البرنامج لم يزعجني لأنني اعتبرته ضريبة نجاح، وفيه دلالة على ان البرنامج نجح وأثرت فكرته الجديدة بالناس، ولو لم يتابعوه لما إنتقدوه لأن لا أحد ينتقد شيئاً من غير أن يراه، علماً أن نسبة مشاهدته كانت عالية وأثار ضجة حوله حتى قبل أن يبدأ عرضه، وهو "خلق" حركة جميلة على شاشة الاوتيفي التي تقدم برامج جديدة من نوعها ومختلفة عما يعرض على غير شاشات، ولا أقول ذلك لأنني أطل على شاشة الاوتيفي ولكن هذه هي الحقيقة. انا عملت مع كل التلفزيونات في حياتي وعلاقتي جيدة مع الجميع ولست مرتبطة حصراً بمحطة تلفزيونية معينة. فكرة "لوكا بيتش"للمنتج المنفذ رالف معتوق، إنتاج شركة "بروباغاندا" لصاحبها المخرج جينو عون، أما الاسم فأنا اخترته لأنني وجدت فيه شيئاً جديداً ومميزاً.وسيكون هناك موسماً جديداً من البرنامج إن شاء الله، خصوصاً وأن البعض يطالب بذلك.وسأفتتح السنة الجديدة بتقديم سهرة رأس السنة على شاشة الاوتيفي.
 
 
■  ماذا بالنسبة للغناء؟ ...
- سأقدم اغنيتان جديدتان من الحان وتوزيع وتسجيل الفنان المبدع جورج مارتينوس، الأولى "صعبة كتير"، "ريتمها سريع" وهي التي غنيتها في "لوكا بيتش" وفي فيلم "ملا علقة" وصورتها كليب، والثانية اسمها "فل" تتكلم عن معاناة يمكن أن يعيشها الانسان في حياته بسبب الحب. واليوم يعاد بث أغنية عيد الميلاد التي أطلقتها العام الماضي "تعا يا يسوع" وهي من كلمات الشاعر سمير نخله والحان مارينا جحا وتوزيع وتسجيل ستديو جورج مرعب، هي نالت إعجاب الجميع خصوصاً وأن ولداي وأولاد مارينا وجورج كانوا "كورال" فيها وشاركوني بالكليب خاصتها الذي أخرجه جورج مخايل. وكذلك أغنية رأس اسنة التي أطلقتها ايضاً العام الماضي ولكنها لم تأخذ حقها بسبب الحادثة الاليمة التي حصلت في اسطنبول وتوفى جراءها أشخاص من لبنان، واسمها "راحت سنة وطلت سنة" كتابة والحان مارينا جحا وتسجيل وتوزيع المايسترو جورج مرعب  والكليب من اخراج جان حداد وانتاج شركة "vmp production" وكل اغنياتي يمكن الاستماع اليها على تطبيق انغامي. هذه السنة وبالرغم من الوضع الصعب الذي امر به احضر اغنية للميلاد ايضا اسمها "بمغارة صغيرة" من كلام ولحن وتوزيع وتسجيل جورج مارتينوس.
 
 
■   الوضع الصعب الذي تقصدينه هو رحيل والدك رحمه الله ...
- نعم.ولكن ولأن عيد الميلاد هو عيد ولادة المحبة والنور والاله المخلص، ولأننا مؤمنون بأن من يتوفى جسدياً على الارض "بتخلق" روحه في السماء، لذلك أعتبر أن والدي الذي خسرته بالجسد على الارض ربحته ملاكاً لي ولعائلتي في السما، وهو قبل أن يتوفى أوصانا بأن لا نزيل الزينة والشجرة وأن "نعيَّد" الميلاد وقال لنا بأنه سيكون موجوداً معنا بروحه، وطلب منا أن لا نرتدي الاسود ولا نحزن، علماً ان الحزن يكون في القلب وليس بما نرتديه، نحن نحزن بسبب الفراق الجسدي لأنه صعب جداً. وعندما يكون الاب طيباً ومحباً وحنوناً وكريماً ولا يتوقف عند القشور فإن فراقه يكون له تأثير كبير، والدي كان بركة في البيت وعموداً أساسياً، وأنا أصلي من أجله كل يوم وأكلمه.أنا متعلقة به وبوالدتي الى درجة كبيرة، خصوصاً وأنني ابنة وحيدة لا أخوة لدي، وهما كانا يحميانني بشكل كبير، ومرتبتهما في حياتي بعد ربي وولداي كذلك.واليوم إلى جانب مسؤوليتي المادية والاهتمام بولداي لدي مسؤولية معنوية تجاه والدتي تقتضي أن أبقى إلى جانبها وأدعهما لأنها هي أيضا خسرت شريك حياتها ورفيق دربها وهذا الامر سبب لها حزناً كبيراً...
 
 
■  هل كان يعلم أنه راحل عن هذه الدنيا؟ ...
- نعم، هو كان يشعر بدنو أجله وأخبر والدتي بذلك، وأوصاها بالكثير من الامور، وكذلك "ترضى" علينا كلنا، وطلب منها أن لا تحزن وأن تبقي رأسها مرفوعة وأن "تعيّد" وغير ذلك.
 
 
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