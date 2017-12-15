سلمى حايك: هكذا أُجبرت على تصوير مشهد جنسي مع امرأة

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اتهمت سلمى حايك الممثلة الأمريكية من أصل مكسيكي منتج الأفلام هارفي واينستين بالتحرش الجنسي بها.

وقالت حايك في مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز إن واينستين اجبرها على أداء مشهد جنسي في فيلم فريدا عام 2002 وأنه هددها مرة وقال إنه سيقتلها.

وصرّحت الممثلة البالغة من العمر 51 بأنها تعرضت للتحرش مرّات عدة بعدما طلب منها هارفي في عدة مناسبات الاستحمام معه وإقامة علاقة عاطفية معه والتعرّي أمامه بوجود امرأة اخرى. وأكّدت حايك رفضها التام لمطالبه، وعلقت بالقول: “ظل هارفي لسنوات هذا الوحش الذي يرعبني”.

وكان هارفي قد هدّد سلمى بوقف فيلم “فريدا” الذي نال نجاحاً كبيراً في العام 2002 والذي جسّدت فيه دور البطولة، إن لم تستجب لرغابته، ما دفعها إلى تقديم مشهد جنسي مع امرأة في الفيلم.

لكن المتحدثة باسم واينستين نفت ادعاءات حايك ووصفتها بغير الدقيقة وقالت إنه لم يجبر سلمى حايك على أداء ذلك المشهد في الفيلم وأنه لم يكن موجدا خلال تصويره.

واتهمت 50 امرأة المنتج السينمائي بالتحرش أو الاعتداء الجنسي عليهن، لكن واينستين ينفى القيام بعلاقات جنسية من دون موافقة الطرف الآخر.