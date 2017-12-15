living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - ممثلة تروي قصة تعرضها للتحرش على متن طائرة

15
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البوابة -

 تصدرت نجمة بوليوود الصاعدة "زايرا وسيم" عناوين الصحف وشغلت روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بعد أن أعلنت تعرضها للتحرش على متن طائرة.

وقالت "زايرا" (17 عامًا) في فيديو نشرته على خدمة "Instagram life" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" يوم الأحد الماضي وثقت فيه تعرضها للتحرش وهي على متن رحلة جوية من دلهي الى موباي.

وقالت "زايرا" في الفيديو أن رجلًا في منتصف العمر داعب بقدمه ظهرها ورقبتها بشكل متكرر، بينما كانت “نصف نائمة"، مشيرة الى أنها حاولت تصوير سلوك الرجل ولكنها قالت إن الطائرة كانت مظلمة جدًا.

وقالت "زايرا" في الفيديو: "كنت متأكدة من أنني أتعرض للتحرش، فقد وكز كتفي عدة مرات واستمر في تحريك قدمه صعودًا وهبوطًا على ظهري وعنقي".

وأضافت: " في البداية اعتقدت أن السبب هو المطبات الهوائية، لكني استيقظت في ما بعد لأجد قدم الرجل تلامس رقبتي".

وبحسب وسائل إعلام هندية، أن الشرطة الهندية ألقت القبض على رجل ويدعى "فيكاس ساشديفا" لاتهامه بالتحرش بـ"زايرا" بمساعدة شركة طيران " إير فيستارا" التي وقعت الحادثة على متن إحدى طائراتها.

واتهمت" زايرا" شركة الطيران "إير فيستارا" بعدم مساعدتها عندما أثارت القضية، لكنها لم تقدم شكوى رسمية ضدهم حتى اللحظة.

في حين قال طيران "إيرفيستارا" على حسابه عبر موقع التدوين "تويتر" أن الموظفين على متن الطائرة لم يكونوا على بينة مما يحدث إلى أن أطلعتهم وسيم على ماحدث بعد أن هبطت الطائرة في مومباي، واعتذرت الشركة عما عانته النجمة الصاعدة على متن خطوطها الجوية.

كما أضافت الشركة "سلوك كهذا مرفوض تمامًا بالنسبة لنا".

وفي تطور جديد على القضية، أثار أحد ركاب الطائرة التي وقعت فيها حادثة التحرش، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشف بأن المتهم بالقضية "بريء".

وقال الراكب، الذي رفض الكشف عن اسمه، لصحيفة Times of India: "كنت أجلس بالقرب من الممثلة زايرا والمتهم، لكنه لم يفعل شيئًا، كان يضع قدمه على مسندة مقعدها، لكنه لم يتحرش به،خطأه الوحيد هو أنه وضع قدمه على مسندة مقعدها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout