بالفيديو - ممثلة تروي قصة تعرضها للتحرش على متن طائرة

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البوابة -

تصدرت نجمة بوليوود الصاعدة "زايرا وسيم" عناوين الصحف وشغلت روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بعد أن أعلنت تعرضها للتحرش على متن طائرة.

وقالت "زايرا" (17 عامًا) في فيديو نشرته على خدمة "Instagram life" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" يوم الأحد الماضي وثقت فيه تعرضها للتحرش وهي على متن رحلة جوية من دلهي الى موباي.

وقالت "زايرا" في الفيديو أن رجلًا في منتصف العمر داعب بقدمه ظهرها ورقبتها بشكل متكرر، بينما كانت “نصف نائمة"، مشيرة الى أنها حاولت تصوير سلوك الرجل ولكنها قالت إن الطائرة كانت مظلمة جدًا.

وقالت "زايرا" في الفيديو: "كنت متأكدة من أنني أتعرض للتحرش، فقد وكز كتفي عدة مرات واستمر في تحريك قدمه صعودًا وهبوطًا على ظهري وعنقي".

وأضافت: " في البداية اعتقدت أن السبب هو المطبات الهوائية، لكني استيقظت في ما بعد لأجد قدم الرجل تلامس رقبتي".

وبحسب وسائل إعلام هندية، أن الشرطة الهندية ألقت القبض على رجل ويدعى "فيكاس ساشديفا" لاتهامه بالتحرش بـ"زايرا" بمساعدة شركة طيران " إير فيستارا" التي وقعت الحادثة على متن إحدى طائراتها.

واتهمت" زايرا" شركة الطيران "إير فيستارا" بعدم مساعدتها عندما أثارت القضية، لكنها لم تقدم شكوى رسمية ضدهم حتى اللحظة.

في حين قال طيران "إيرفيستارا" على حسابه عبر موقع التدوين "تويتر" أن الموظفين على متن الطائرة لم يكونوا على بينة مما يحدث إلى أن أطلعتهم وسيم على ماحدث بعد أن هبطت الطائرة في مومباي، واعتذرت الشركة عما عانته النجمة الصاعدة على متن خطوطها الجوية.

كما أضافت الشركة "سلوك كهذا مرفوض تمامًا بالنسبة لنا".

وفي تطور جديد على القضية، أثار أحد ركاب الطائرة التي وقعت فيها حادثة التحرش، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشف بأن المتهم بالقضية "بريء".

وقال الراكب، الذي رفض الكشف عن اسمه، لصحيفة Times of India: "كنت أجلس بالقرب من الممثلة زايرا والمتهم، لكنه لم يفعل شيئًا، كان يضع قدمه على مسندة مقعدها، لكنه لم يتحرش به،خطأه الوحيد هو أنه وضع قدمه على مسندة مقعدها".