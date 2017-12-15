الإعلان عن تيليتون 2017 تحت عنوان "#كرمال_كلنا_نعيّد" مع داليا داغر هذا الأحد

A + A -

يستقبل برنامج #سطوح_بيروت هذا الأحد الساعة 8.30 عبر شاشة ال OTV مع داليا داغر الفنانة ريمي بندلي التي تطل بعد طول غياب في حوار يجول على أبرز المحطات في مسيرتها الفنية منذ بداياتها حتى الآن وترافقها في المحور الثاني والدتها السيدة هدى صيداوي.

- أما الفقرة الأولى تلخّص داغر فيها أبرز إنجازات تليتون العام الماضي وتعلن عن تيليتون 2017 #كرمال_كلنا_نعيّد الذي سيجري نهار السبت 23/12/2017 مع مدير البرامج في ال OTV المهندس باتريك باسيل.

- وفقرة خبرية وغنية هذا الأسبوع فهي مخصّصة للأجواء الميلادية من خلال سرد قصة أغنية "تعا تعا يا بابا نويل" للفنانة ريمي بندلي.

- في الفقرة الأخيرة فتستضيف داغر حالتين تمّ مساعدتهما واحدة في تيليتون 2015 وهي الطفلة زينب عبد الجواد ووالدتها رمال٬ والثانية تمّ مساعدتها في تيليتون 2016 الطفلة كاريل ووالدها جورج العلم.

برنامج “#سطوح_بيروت ” يعرض مساء كل أحد الساعة 8.30 عبر شاشة الـ OTV وهو من اعداد وتقديم الإعلامية داليا داغر وإخراج باتريك نعيمة, منتج اليان بطرس اعداد جومانا سليمان ورنا أسطيح, ملاحقة اعلامية كريستين فرح.