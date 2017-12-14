تيليتون ع سطوح بيروت 2017 #كرمال_كلنا_نعيّد

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تيليتون 2017 على شاشة ال-OTV فكرة استحدثناها عبر برنامج ع سطوح بيروت هي فكرة منتشرة جداً في الدول الأجنبية ونسعى من خلالها إلى جمع تبرعات لحالات إنسانية بحاجة ماسة إلى تحسين حياتها وإلى معالجة صحتها.

التليتون عادة يستمر لأكثر من ساعة وفي بعض الأحيان ليوم كامل حتى يتأمن جمع التبرعات حسب حجم المبلغ، ما شجعنا كبرنامج على الإستمرار للسنة الخامسة هو العائلات التي تغيّرت حياتها وكثر هم الأشخاص الذين شفوا بعد اجراء العمليات وتأمين العلاج لهم من خلال تجاوب المشاهدين معنا.

كما اننا نعلن كل سنة من خلال مؤتمر صحافي وعبر البرنامج عن ما انجزناه من خلال التيليتون والتبرعات التي قمتم بتقديمها والاشخاص الذين تمّ مساعدتهم.

السبت 23/12/2017 تيليتون 2017 #كرمال_كلنا_نعيّد إبتداءً من الساعة 6.30 مساء ونحن نتقدم من حضرتكم بطلب المشاركة في حملة جمع

التبرعات من خلال شاشة ال-OTV وبرنامج #سطوح_بيروت لأن حاجة العائلات كبيرة ولأننا نؤمن بالمثل السائد "حجر يسند خابية" ولأننا بالتكاتف والتضامن نعمل بما طلبه منا الله، من خلال مجيئه المقدس. فالمحبة والشعور بالآخر هو عمل إيماني وتجسيد لرسالة الميلاد من خلال مجئ المخلص، أكبر مثل على ما نقوم به معاً وما نضيء عليه هو مسؤوليتنا جميعاً. إنطلاقاً مما نؤمن به اتقدم منكم بطلب دعمنا ومشاركتنا

وسنورد لكم ملخص هذه الحالات التي تمّ تصويرها حتى الآن:

لمحة مختصرة عن الحالات:

1. روان الناظر من طرابلس عمرها 12 سنة لديها تلاسيميا بحاجة ل دم كل أسبوع ولعملية زرع النخاع العظمي وحالة عائلتها مزرية وتعاني من فقر مدقع العملية ستجرى خارج لبنان وكلفتها 120.000$

2. جوزيف باتريك بطرس 12 سنة من عائلة فقيرة وبحاجة لتركيب رجل اصطناعية ليتسنى له السير كلفتها 55.000$

3. لمى ابنة 4 أعوام مصابة بمرض التلاسيميا بحاجة ماسّة لعملية زرع نخاع شوكي لانقاذ حياتها والعائلة في حالة فقر العملية ستجرى في لبنان وكلفة فرق العملية 30.000$

4. غادة غوروس 42 سنة، لديها 5 أولاد اعمارهم بين 2 و-18 سنة من سكان النبعة زوجها 47 سنة يعمل بشركة براتب شهري لا يناهز الحد

الأدنى. لم تستطع العائلة تعليم الاولاد بالكامل، ليس لديهم ماء ولا كهرباء، ينامون على شراشف على الأرض، ولا يتمتعون باي مقومات للحياة، والأولاد يعانون من أمراض مزمنة والعائلة عليها ديون والمنزل في حالة يرثى لها وهم بحاجة ماسة لتحسين المنزل وللمساعدات المادية

5. فاديا أبو نعوم

من ابلح زوجها متوفي لديها 4 أولاد كانت تعمل في خدمة المنازل لديها مشاكل صحية في المعدة والقدمين والظهر لذا توقفت عن العمل وليس هناك اي معيل للعائلة وهم بحاجة ماسة لتحسين المنزل وللمساعدة المادية

6. شادي كالدوسيان 15 سنه يتميّز بذكاء حاد من ضهر العين بالقرب من طرابلس لديه مرض نادر إرتخاء بالعضل بحاجة لعملية باليدين والرجلين ولديه كهرباء في الرأس وعائلته بحاجة للمساعدة وعليها ديون متراكمة ولا تستطيع بذلك اتمام عملية شادي.

7. إلياس- تريز وميشال أيوب

مقعدين لا معيل لهم يعيشون فقط على مساعدات الجيران وبيتهم محروق من ايام الحرب اللبنانية في فرن الشباك بحاجة لترميم المنزل ولمساعدات مالية شهرية

8. عائلة جورج أبو سمرا (حراجل)

الرجل مصاب بسرطان بالحنجرة وبحاجة لجلسات ولم يتوفّق بأي عمل بحكم مرضه وعدم قدرته على الكلام العائلة فقيرة وبحاجة ماسة لمساعدة مادية والى تأمين عمل.

9. ريتا فرام (24 سنة)

أصيبت بمرض خبيث لم تعد قادرة لا على المشي ولا على التنفس. بحاجة لعملية في رجلها ولمتابعة طبية ومالية دائمة لأن لا معيل للعائلة.

10. مروان حلبي والده ترك المنزل

وهو صغير لديه ثقب في سقف حلقه منذ ولادته أجرى عمليتين ولكن دون جدوى والآن بحاجة لعملية ولمساعدة مالية.

بالاضافة الى حالات أخرى ما زلنا في صدد تصويرها بحاجة ماسّة للمساعدة وسيتم بثّها خلال التيليتون.

يمكنكم المساعدة عبر الاتصال بالرقم: 03148901

كما يمكنكم التبرع عبر:

CREDIT BANK:

LBP: IBAN LB86 0103 0012 1002 8590 2712 2001

USD: IBAN LB85 0103 0012 1012 8590 2712 2004

Swift code: CBCBLBBE

او عبر

OMT: ASTOUHBEIRUT

شكرا لتجاوبكم وميلاد مجيد.