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من هي الفنانة صاحبة السعر الأعلى ليلة رأس السنة

11
DECEMBER
2017
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تطل المطربة اللبنانية نجوى كرم على جمهورها ليلة رأس السنة من الأردن حيث ستحيي حفل غنائي ضخم هناك وتحتفل ببدء عام جديد وسط جمهورها في الأردن، وسيشارك نجوى كرم إحياء الحفل المطرب اللبناني رامي عياش في حين وصلت قيمة بطاقات حفل نجوى كرم إلى ٥٠٠ دولار للبطاقة الواحدة.

ويعد سعر بطاقة الحفل هو الأعلى سعر بين بطاقات حفلات الكريسماس ورأس السنة، فيما تطل نجوى كرم قبل هذا الحفل على جمهورها بالبحرين حيث ستشارك في احتفالات العيد الوطني بالبحرين بعد أيام.

وستسافر نجوى كرم إلى البحرين خلال الأسبوع الجاري، وستشاركها الاحتفال بالعيد الوطني بالبحرين المطربة السورية أصالة التي ستطل على جمهورها بالبحرين في حفل منفصل.

وقد عادت نجوى كرم أمس من رحلتها على متن باخرة Stars on board حيث احييت على متن الباخرة حفلين غنائين ناجحين واحييت حفل أخر في سيدني وحفل في ملبورن، وتعيش نجوى كرم حالة من النشاط الفني بخلاف الحفلات المتتالية فقد طرحت ألبوم غنائي بعنوان مني إلك وأهدته لروح شقيقها نقولا كرم الذي فقدته بشكل مفاجئ مطلع العام الجاري.

layalina

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